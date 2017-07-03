Керівник внутрішньої безпеки ДФС Шеремет подав у відставку

Шеремет зазначив, що відповідає за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину

Юрій Шеремет подав у відставку з посади керівника управління внутрішньої безпеки Державної Фіскальної служби України.

"Написав заяву зранку. Мене виховували відповідати за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину", – зазначив Шеремет, інформує "Українська правда".

Раніше Шеремет анонсував подібний крок у соціальній мережі Facebook.

Зокрема в ніч на 7 березня він написав про побоювання прокуратури і свій зв'язок з відстороненим главою ДФС Романом Насіровим:

"Щойно державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Р.Насірову наголосив, що одним із ризиків чому на час слідства він повинен бути під вартою є те, що я знайомий з ним зі школи і якщо він буде на волі зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС що унеможливлює об'єктивність слідства", – писав Шеремет.

"Щоб уникнути такого ризику публічно даю слово державному обвинувачу зранку звільнитись з посади керівника внутрішньої безпеки ДФС України. Я виключно за забезпечення об'єктивності та встановлення істини у справі", – писав тоді чиновник.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.