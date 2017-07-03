Керівник внутрішньої безпеки ДФС Шеремет подав у відставку
"Написав заяву зранку. Мене виховували відповідати за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину", – зазначив Шеремет, інформує "Українська правда".
Раніше Шеремет анонсував подібний крок у соціальній мережі Facebook.
Зокрема в ніч на 7 березня він написав про побоювання прокуратури і свій зв'язок з відстороненим главою ДФС Романом Насіровим:
"Щойно державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Р.Насірову наголосив, що одним із ризиків чому на час слідства він повинен бути під вартою є те, що я знайомий з ним зі школи і якщо він буде на волі зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС що унеможливлює об'єктивність слідства", – писав Шеремет.
"Щоб уникнути такого ризику публічно даю слово державному обвинувачу зранку звільнитись з посади керівника внутрішньої безпеки ДФС України. Я виключно за забезпечення об'єктивності та встановлення істини у справі", – писав тоді чиновник.
Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
У свою чергу адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.
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