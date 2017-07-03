Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Керівник внутрішньої безпеки ДФС Шеремет подав у відставку

Шеремет зазначив, що відповідає за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину
Юрій Шеремет подав у відставку з посади керівника управління внутрішньої безпеки Державної Фіскальної служби України.
Керівник внутрішньої безпеки ДФС Шеремет подав у відставку Юрій Шеремет. Фото: соцмережі

"Написав заяву зранку. Мене виховували відповідати за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину", – зазначив Шеремет, інформує "Українська правда".

Раніше Шеремет анонсував подібний крок у соціальній мережі Facebook.

Зокрема в ніч на 7 березня він написав про побоювання прокуратури і свій зв'язок з відстороненим главою ДФС Романом Насіровим:

"Щойно державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Р.Насірову наголосив, що одним із ризиків чому на час слідства він повинен бути під вартою є те, що я знайомий з ним зі школи і якщо він буде на волі зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС що унеможливлює об'єктивність слідства", – писав Шеремет.

"Щоб уникнути такого ризику публічно даю слово державному обвинувачу зранку звільнитись з посади керівника внутрішньої безпеки ДФС України. Я виключно за забезпечення об'єктивності та встановлення істини у справі", – писав тоді чиновник.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

У свою чергу адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2017 18:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.