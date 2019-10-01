Керівника Донецького облавтодору спіймали на хабарі

Чиновник вимагав і отримав 300 тисяч гривень

Прокуратура Київської області разом із УЗЕ ДЗЕ в Полтавській області піймала керівника дочірнього підприємства "Донецький облавтодор" Ігоря Закутаєва спільно з юристом ДП на вимаганні та отриманні 300 тисяч гривень.

Про це 10 січня повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

За словами Луценка, правоохоронці задокументували протиправну діяльність Закутаєва, який в групі з юристом цього ДП, вимагав і отримав 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронні органи повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Чиновнику інкримінують заподіяння збитків держбюджету на суму 105 млн гривень під час ремонту дороги Н-10 "Стрий - Мамалига".