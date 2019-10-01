Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Керівника Донецького облавтодору спіймали на хабарі

Чиновник вимагав і отримав 300 тисяч гривень
Прокуратура Київської області разом із УЗЕ ДЗЕ в Полтавській області піймала керівника дочірнього підприємства "Донецький облавтодор" Ігоря Закутаєва спільно з юристом ДП на вимаганні та отриманні 300 тисяч гривень.
Керівника Донецького облавтодору спіймали на хабарі Фото: unian.ua

Про це 10 січня повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

За словами Луценка, правоохоронці задокументували протиправну діяльність Закутаєва, який в групі з юристом цього ДП, вимагав і отримав 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронні органи повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Чиновнику інкримінують заподіяння збитків держбюджету на суму 105 млн гривень під час ремонту дороги Н-10 "Стрий - Мамалига".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2019 17:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.