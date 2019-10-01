CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Київської області разом із УЗЕ ДЗЕ в Полтавській області піймала керівника дочірнього підприємства "Донецький облавтодор" Ігоря Закутаєва спільно з юристом ДП на вимаганні та отриманні 300 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівника Донецького облавтодору спіймали на хабарі
Чиновник вимагав і отримав 300 тисяч гривень
Фото: unian.ua
Про це 10 січня повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
За словами Луценка, правоохоронці задокументували протиправну діяльність Закутаєва, який в групі з юристом цього ДП, вимагав і отримав 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, що правоохоронні органи повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Чиновнику інкримінують заподіяння збитків держбюджету на суму 105 млн гривень під час ремонту дороги Н-10 "Стрий - Мамалига".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 01 2019 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.