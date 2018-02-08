Керівника дитячого притулку на Волині відсторонили через можливе насильство над дітьми
Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, під час моніторингового візиту до притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини у десятьох виявили сліди побиття та крові на одежі. Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.
У притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.
"Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася – сказала, що вони все вигадують", – розповіла Денісова.
Як повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, прокуратура розпочала провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, а також за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками цього закладу щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду здоров'ю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України. Зараз прокурори та слідчі проводять першочергові слідчі дії, допитують осіб, які можуть бути причетні до можливого вчинення протиправних дій стосовно дітей, а також опитують вихованців притулку. Крім того, прокуратура області в липні встановила, що ще 17 травня притулок самовільно покинув один із неповнолітніх, проте керівництво до правоохоронних органів звернулося лише 11 липня.
Як повідомила згодом Людмила Денісова, керівника дитячого будинку на Волині відсторонили від обов'язків. Постраждалих дітей відправили до лікарні, де їх оглянуть та зафіксують тілесні ушкодження. Решту залишать у дитбудинку та створять для них безпечне середовище. На місці цілодобово чергуватиме поліція та служба у справах дітей. Попередньо – чергуватимуть фахівці в дитбудинку три тижні, за необхідності цей час подовжать.
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