Керівника ферми затримано за підозрою у розкраданні 15 млн грн державних коштів
"Установлено причетність до заволодіння грошовими коштами на суму понад 15 млн грн, належних Публічному акціонерному товариству "Державна продовольчо-зернова корпорація України", керівника одного з фермерських господарств у Хмельницькій області", - повідомляє Генеральна прокуратура.
У ході досудового розслідування встановлено, що керівник одного із селянсько-фермерських господарств придбав цей суб’єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами на суму 15,4 млн грн, перерахованих ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за поставку зерна майбутнього урожаю.
Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та за ч. 2 ст. 366 ККУ.
9 січня згаданого керівника юридичної особи затримано під час перетину державного кордону України, а у подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 10 січня йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави, розмір якої становить понад 2,5 млн грн.
Раніше IPress.ua повідомляв, що державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала майже 70 млн грн відшкодування після викриття корупційних схем зусиллями детективів бюро.
Нагадаємо, у Запорізькій області екс-глава держпідприємства обікрав його майже на 2 млн грн і втік до окупованого Криму.
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