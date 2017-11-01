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Керівника ферми затримано за підозрою у розкраданні 15 млн грн державних коштів

Підприємцю повідомлено про підозру за трьома статтями
Повідомлено про підозру та взято під варту одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України.
Керівника ферми затримано за підозрою у розкраданні 15 млн грн державних коштів Фото: au.ibtimes.com

"Установлено причетність до заволодіння грошовими коштами на суму понад 15 млн грн, належних Публічному акціонерному товариству "Державна продовольчо-зернова корпорація України", керівника одного з фермерських господарств у Хмельницькій області", - повідомляє Генеральна прокуратура.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник одного із селянсько-фермерських господарств придбав цей суб’єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами на суму 15,4 млн грн, перерахованих ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за поставку зерна майбутнього урожаю.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та за ч. 2 ст. 366 ККУ.

9 січня згаданого керівника юридичної особи затримано під час перетину державного кордону України, а у подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 10 січня йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави, розмір якої становить понад 2,5 млн грн.

Раніше IPress.ua повідомляв, що державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала майже  70 млн грн відшкодування після викриття корупційних схем зусиллями детективів бюро.

Нагадаємо, у Запорізькій області екс-глава держпідприємства обікрав його майже на 2 млн грн і втік до окупованого Криму.

 

 

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11 01 2017 15:48
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