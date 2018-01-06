Керівника харківського вокзалу затримали на отриманні 350 тис грн відкату
"Чиновник "Укрзалізниці", залучаючи спільника, вимагав від засновника суб'єкта господарювання майже 350 тис. гривень неправомірної вигоди за вирішення питання про перерахування грошових коштів за вже укладеним договором на прибирання приміщень і прилеглої території харківського вокзалу", - повідомляють на сайті прокуратури Києва.
Оперативники СБУ затримали зловмисників під час контролю за здійсненням злочину в приміщенні вокзальної станції "Харків-Пасажирський", після передачі всієї суми неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України й обрання міри запобіжного заходу.
Варто зазначити, що переможцем тендеру на прибирання харківського вокзалу минулого року стало ТОВ "Польза 52", яке запропонувало свої послуги за 3,212 млн грн. Договір був підписаний 12 липня 2017 року.
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