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Керівника "Хліб України” та заступника мера Чернівців впіймали на хабарі

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями 200 тис. гривень неправомірної вигоди
Правоохоронці впіймали на хабарі в.о. голови правління ДАК "Хліб України" і заступника міського голови Чернівців.
Керівника "Хліб України” та заступника мера Чернівців впіймали на хабарі Фото: 0522.ua

Відповідна інформація оприлюднена на сайті столичної прокуратури. Зазначається, що виконувач обов’язків голови правління ДАК "Хліб України", змовившись з директором Дочірнього підприємства ДАК "Хліб України" "Чернівецький комбінат хлібопродуктів", а також заступником міського голови м. Чернівці та юристом ДАК "Хліб України" вимагали від директора приватної компанії щомісячно сплачувати неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. гривень за невжиття заходів щодо розірвання договору оренди державного майна, а саме промислових приміщень.

За результатами комплексу слідчих дій, проведених на території м. Києва та м. Чернівці, правоохоронці задокументували отримання посадовцями  200 тис. гривень неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами.

На цей час всіх вищевказаних фігурантів затримано, проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали слідчого поліції Кривого Рогу на хабарі в 10 тисяч доларів.

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04 05 2018 14:40
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