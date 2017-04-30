Керівника іранського телеканалу застрелили в Стамбулі

Телеканал Gem TV дублює на фарсі і транслює на іранську аудиторію західні програми

Засновника та керівника іранського телеканалу Gem TV Саїда Каріміана разом із його ‎кувейтським партнером застрелили в Стамбулі.‎

Про це повідомляє ВВС.

За повідомленнями, чоловіків убили у стамбульському районі Маслак увечері, 30 квітня. ‎Нападники відкрили вогонь по їхньому автомобілю. Пізніше авто нападників знайшли ‎спаленим.‎

Пан Каріміан загинув на місці; його партнер помер у лікарні від отриманих ран.‎

Телеканал Gem TV, який дублює на фарсі і транслює на іранську аудиторію західні програми, ‎неодноразово критикувався владою Ірану. Його звинувачували у тому, що він суперечить ‎мусульманським цінностям і поширює західну культуру.‎

Саїда Каріміана раніше також заочно судили на батьківщині за звинуваченнями в пропаганді ‎проти Ірану – тегеранський суд засудив його до шести років ув'язнення.‎

Члени родини пана Каріміана розповіли, що чоловікові в останні кілька місяців ‎погрожували, і відтак він збирався переїхати із Стамбула до Лондона.‎

Водночас джерела в турецькій поліції припускають, що його вбивство могло бути пов'язано ‎із бізнес-інтересами.‎