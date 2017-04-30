Керівника іранського телеканалу застрелили в Стамбулі
Про це повідомляє ВВС.
За повідомленнями, чоловіків убили у стамбульському районі Маслак увечері, 30 квітня. Нападники відкрили вогонь по їхньому автомобілю. Пізніше авто нападників знайшли спаленим.
Пан Каріміан загинув на місці; його партнер помер у лікарні від отриманих ран.
Телеканал Gem TV, який дублює на фарсі і транслює на іранську аудиторію західні програми, неодноразово критикувався владою Ірану. Його звинувачували у тому, що він суперечить мусульманським цінностям і поширює західну культуру.
Саїда Каріміана раніше також заочно судили на батьківщині за звинуваченнями в пропаганді проти Ірану – тегеранський суд засудив його до шести років ув'язнення.
Члени родини пана Каріміана розповіли, що чоловікові в останні кілька місяців погрожували, і відтак він збирався переїхати із Стамбула до Лондона.
Водночас джерела в турецькій поліції припускають, що його вбивство могло бути пов'язано із бізнес-інтересами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків