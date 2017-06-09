Керівника податкової в Чернівецькій області затримали на хабарі в 1 млн грн

Начальник був затриманий під час отримання другої частини хабара в сумі 100 тис. грн

У Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.

"06.09.2017 під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, затримано начальника об’єднаної державної податкової інспекції Державної фіскальної служби в Чернівецькій області, який вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1 млн грн від представника юридичної особи за вирішення питань, пов’язаних з відшкодуванням ПДВ", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Так, начальник був затриманий під час отримання другої частини хабара в сумі 100 тис. грн. Всього він отримав 200 тис. грн хабара.

На цей момент триває досудове розслідування, готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відзначається, що затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 вересня, посадовців Київради викрили в організації схеми вимагання хабарів за надання підконтрольним комунальним підприємством складських послуг суб’єктам господарювання.