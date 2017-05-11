Керівника слідства ДТП за участі Зайцевої спіймали нетверезим за кермом
"Патрульними поліцейськими був зупинений начальник відділу по ДТП СУ ГУНП в Харківській області Мовчан Микола Іванович у підозрі, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння", – повідомляє Харків LIVE на своїй сторінці у Facebook.
На місці зупинки Мовчан відмовився проходити тест на драгері, тому поліцейські доставили його в наркологічний диспансер для аналізу на наявність алкоголю в крові. Після проведення огляду, виявилося, що в крові правоохоронця було 0.2 проміле – це максимально допустима норма наявності алкоголю в крові.
"Саме ця людина є начальником відділу, який розслідує страшне ДТП на Сумській за участю Зайцевої та Дронова. Начальники такого рівня повинні подавати приклад своїм підлеглим і взагалі не вживати алкоголю за кермом, адже вони охороняють закон", – наголошують журналісти.
Нагадаємо, 20 жовтня Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.
18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
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