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Керівника виконавчої служби Одещини впіймали на хабарі - ФОТО

28 вересня слідчі прокуратури Одещини спільно зі співробітниками СБУ викрили корупційну схему у Державній виконавчій службі регіону
Керівника Державної виконавчої служби територіального управління юстиції в Одеській області Дениса Бондара зі спільником затримали під час отримання хабара.
Керівника виконавчої служби Одещини впіймали на хабарі - ФОТО Фото:gp.gov.ua

"За даними слідства посадові особи державної виконавчої служби вимагали та одержали 6,5 тис доларів США неправомірної вигоди від представника підприємства за зняття арештів з різного роду майна", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

"Також слідство перевіряє інформацію щодо системного одержання вказаними особами хабарів та причетності до корупційної схеми інших фігурантів з числа співробітників структурних підрозділів виконавчої служби", - заявили в ГПУ.

Фото:gp.gov.ua

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Нагадаємо, що СБУ запобігла незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю 3 млн гривень.

 
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29 09 2017 16:37
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