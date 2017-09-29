Керівника виконавчої служби Одещини впіймали на хабарі - ФОТО
"За даними слідства посадові особи державної виконавчої служби вимагали та одержали 6,5 тис доларів США неправомірної вигоди від представника підприємства за зняття арештів з різного роду майна", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
"Також слідство перевіряє інформацію щодо системного одержання вказаними особами хабарів та причетності до корупційної схеми інших фігурантів з числа співробітників структурних підрозділів виконавчої служби", - заявили в ГПУ.
Фото:gp.gov.ua
Затримання відбулося в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
Нагадаємо, що СБУ запобігла незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю 3 млн гривень.
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