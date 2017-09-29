Керівника виконавчої служби Одещини впіймали на хабарі - ФОТО

28 вересня слідчі прокуратури Одещини спільно зі співробітниками СБУ викрили корупційну схему у Державній виконавчій службі регіону

Керівника Державної виконавчої служби територіального управління юстиції в Одеській області Дениса Бондара зі спільником затримали під час отримання хабара.

"За даними слідства посадові особи державної виконавчої служби вимагали та одержали 6,5 тис доларів США неправомірної вигоди від представника підприємства за зняття арештів з різного роду майна", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

"Також слідство перевіряє інформацію щодо системного одержання вказаними особами хабарів та причетності до корупційної схеми інших фігурантів з числа співробітників структурних підрозділів виконавчої служби", - заявили в ГПУ.

Фото:gp.gov.ua

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).