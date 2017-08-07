Керівника земельного департаменту "Укрзалізниці" заарештували із заставою 3,8 млн грн

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом менеджерам "Укрзалізниці", затриманим за вимагання 150 тис доларів хабара.

"За підсумками майже 10-годинного судового дійства начальнику земельного департаменту "Укразалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з альтернативою у вигляді застави в сумі 3,8 млн гривень. Його спільнику - заступнику юридичного департаменту "Укрзалізниці" - утримання під вартою на такий же термін з можливістю застави в 3,2 млн гривень", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Обох підозрюваних відсторонили від посад.



Фото: Надія Максимець / Facebook

Нагадаємо, що начальник департаменту майнових і земельних ресурсів УЗ Андрій Тимошенко та заступник начальника юридичного департаменту компанії Олександр Ященко були затримані 6 липня за підозрою в прийнятті пропозиції від директора комерційного підприємства за сприяння укладенню договору оренди 9 га землі. Свої послуги вони оцінили в 150 тис доларів.

Генпрокуратура і Служба безпеки України у вівторок, 20 червня, провели чергові обшуки в "Укрзалізниці".