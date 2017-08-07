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Керівника земельного департаменту "Укрзалізниці" заарештували із заставою 3,8 млн грн

Ще одному менеджеру компанії визначили арешт із заставою 3,2 млн гривень
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом менеджерам "Укрзалізниці", затриманим за вимагання 150 тис доларів хабара.
Керівника земельного департаменту "Укрзалізниці" заарештували із заставою 3,8 млн грн Фото: Надія Максимець / Facebook

"За підсумками майже 10-годинного судового дійства начальнику земельного департаменту "Укразалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з альтернативою у вигляді застави в сумі 3,8 млн гривень. Його спільнику - заступнику юридичного департаменту "Укрзалізниці" - утримання під вартою на такий же термін з можливістю застави в 3,2 млн гривень", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Обох підозрюваних відсторонили від посад.


Фото: Надія Максимець / Facebook

Нагадаємо, що начальник департаменту майнових і земельних ресурсів УЗ Андрій Тимошенко та заступник начальника юридичного департаменту компанії Олександр Ященко були затримані 6 липня за підозрою в прийнятті пропозиції від директора комерційного підприємства за сприяння укладенню договору оренди 9 га землі. Свої послуги вони оцінили в 150 тис доларів.

Генпрокуратура і Служба безпеки України у вівторок, 20 червня, провели чергові обшуки в "Укрзалізниці".

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08 07 2017 12:20
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