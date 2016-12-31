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Керівникам банку оголосили підозру за розтрату 80 млн грн

Як пояснили правоохоронці, у 2014 році чиновники надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури
Національна поліція повідомила про підозру президенту та голові правління банку за розтрату 80 млн грн.
Керівникам банку оголосили підозру за розтрату 80 млн грн Фото: прес-служба Нацполіції

"Президент - один із власників банківської установи і його голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови. Працівники Департаменту захисту економіки Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як пояснили правоохоронці, у 2014 році чиновники надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 80 млн грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в активах банку "Хрещатик" неліквідні облігації на суму понад 2 млрд гривень.

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31 12 2016 14:20
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