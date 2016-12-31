Керівникам банку оголосили підозру за розтрату 80 млн грн
"Президент - один із власників банківської установи і його голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови. Працівники Департаменту захисту економіки Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.
Як пояснили правоохоронці, у 2014 році чиновники надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 80 млн грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в активах банку "Хрещатик" неліквідні облігації на суму понад 2 млрд гривень.
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