Керівникам одеського табору "Вікторія" повідомили про нові підозри

Директору табору "Вікторія" та його заступнику прокуратура Одеської області оголосила низку нових підозр.

"Прокуратура Одещини 8 травня 2018 року повідомила про підозру директору табору "Вікторія" та його заступнику у заволодінні чужим майном, зловживаючи службовим становищем, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", – повідомляють у прес-службі прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією прокуратури, під час слідства встановили, що двоє посадовців дитячого закладу з січня по серпень 2017 року "шляхом внесення недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу щодо працевлаштування та відпрацьованих годин 6-ти співробітників заволоділи коштами з місцевого бюджету".

"Фактично вказані співробітники до виконання обов'язків не приступали, а лише обліковувалися як працюючі на папері. Кошти знімалися з одного банкомату, розташованого на території Київського району м. Одеси. За висновками економічної експертизи розмір шкоди, спричиненої незаконними діями посадовців комунального підприємства, становить понад 120 тис. грн", – інформують у прокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.

На розгляді в суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС. Такод прокуратура Одеської області 27 квітня направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Одеського міського голови.