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Керівникам операції в Княжичах, ймовірно, пред'являть статтю "умисне вбивство", – Луценко

Остаточне рішення буде прийняте після завершення всіх експертиз
Підозру керівництву операцією в с. Княжичі Броварського району Київської області, в ході якої відбулася перестрілка між правоохоронцями, можуть розширити на ст. 115 Кримінального кодексу "умисне вбивство".
Керівникам операції в Княжичах, ймовірно, пред Фото:112.ua

"Пройшов ряд слідчих дій, які дозволяють нам говорити про уточнення підозри керівникам цієї операції... У них у всіх зараз є службова недбалість, яка призвела до особливо тяжких наслідків у вигляді загиблих. Але після експертиз вона може бути уточнена, в тому числі пред'явленням статті 115 – "вбивство", - заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" генеральний прокурор Юрій Луценко.

Разом з тим генпрокурор додав, що експертизи ще не завершені.

Також Луценко розповів, що будинок, біля якого була перестрілка, був пограбований після грабіжників і правоохоронцями. "Зараз у нас є факти того, що будинок, біля якого сталася перестрілка, був пограбований двічі – один раз грабіжниками, другий раз співробітниками правоохоронних органів", - сказав він.

Крім того, генеральний прокурор додав, що розслідуються також події під час затримання грабіжників на околицях Києва.

Зазначимо, що Нацполіція завершила службове розслідування і готова притягнути до дисциплінарної відповідальності винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.

 
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