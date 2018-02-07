Керівників Дніпропетровського облавтодору затримали за ремонт доріг "на папері"
Як повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко, затримані у 2016-17 роках вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг, чим спричинили збитки державі майже на 4 млн. грн.
"На цей час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акту виконаних робіт на суму понад 1 млн. грн, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувались, а лише зафіксовані "на папері", – заявив Луценко.
Затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 млн. грн.
Нагадаємо, за якістю доріг Україна в міжнародному рейтингу World Economic Forum опинилася на 130-му місці зі 137-ми. "Укравтодор" заявив, що низька позиція України в рейтингу доріг не враховує ремонтів 2017-2018 років.
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