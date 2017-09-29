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Керівників філії одного з інститутів НААН України затримали на хабарі

За "винагороду" корупціонери обіцяли надати громадянину в користування сільськогосподарську техніку, що перебуває в державній власності
Оперативники обласного управління захисту економіки Національної поліції і слідчі Київської місцевої прокуратури №1 у четвер, 28 вересня, затримали директора філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук і його заступника під час отримання хабара в розмірі 25 тисяч гривень.
Керівників філії одного з інститутів НААН України затримали на хабарі Фото: npu.gov.ua

Оперативники задокументували корупційну діяльність керівників філії одного з інститутів НААН України. Директор і його заступник вимагали від громадянина гроші за надання в користування сільськогосподарської техніки, що перебуває в державній власності без належного офіційного оформлення, інформує прес-служба Нацполіції.

"За фактом вимагання службовою особою неправомірної вигоди слідчі Київської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження. У рамках провадження правоохоронці задокументували факт отримання ними частини хабара", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронці затримали директора філії і його заступника під час отримання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 18,8 тис. гривень.

"У цей час вищезгаданих громадян затримано згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів", - зазначають у поліції.

Нагадаємо, що СБУ запобігла незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю 3 млн гривень.

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29 09 2017 09:18
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