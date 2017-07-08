Керівників лікарні на Житомирщині взяли під варту через хабарництво

За клопотанням прокуратури Житомирської області було взято під варту керівника лікарні Райківської виправної колонії та його заступника, яких затримали на хабарі в розмірі 5 тис дол.

Зазначимо, що 4 серпня Корольовським районним судом міста Житомира обом керівникам тюремної лікарні було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення грошової застави: начальнику лікарні – у розмірі майже 135 тис грн, його заступнику – майже 70 тис грн, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Також у ході слідства начальнику лікарні виправної колонії та його заступнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах). Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як відомо, 2 серпня двоє керівників лікарні при Райківській колонії були затримані після отримання хабара в розмірі 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко відвідав Райківську колонію і був шокований побаченим. "У день захисту прав людини без попередження відвідав Райківську колонії на Житомирщині. Жах. 500 засуджених. У лазні немає води. Їжу готують прямо в цеху, де рубають дрова. У штрафному ізоляторі немає скла у вікнах, теж немає води. У медпункті майже немає ліків", - повідомив Луценко і заявив, що буде ініціювати звільнення керівництва колонії.

Згодом керівництво колонії було звільнено згідно з рішенням Міністерства юстиції України.