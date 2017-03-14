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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Керівників операції в Княжичах буде обвинувачено в тяжких злочинах, - Луценко

Ця справа характеризує "структурний хаос в поліції".
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що безпосередні керівники поліцейської операції в Княжичах (Київська обл.), в результаті якої загинули п'ятеро правоохоронців, будуть обвинувачені в тяжких злочинах, які не передбачають умовного терміну.
Керівників операції в Княжичах буде обвинувачено в тяжких злочинах, - Луценко Фото:112.ua

"Ключове питання, що стало сигналом для стрілянини. Експертиза встановила, що першим вистрілив один з працівників поліції охорони Київської області, який стояв за кам'яним парканом і вистрілив вгору. Є різні версії, або він почув, що під'їжджав КОРД, і він дав знати, чи злякався психологічно, але цей постріл став спусковим гачком подальшої перестрілки", - заявив Ю. Луценко в ефірі телеканалу ZIK у вівторок.

Генпрокурор зазначив, що ця справа характеризує "структурний хаос в поліції", в розслідуванні цієї справи зараз завершуються складні експертизи.

"Знаю точно, що керівництво цієї операції безпосередньо на місці буде звинувачене в дуже тяжких, особливо тяжких злочинах, які не передбачають "условки", - сказав Ю. Луценко.

Він підкреслив, що може гарантувати, що справи підуть в суд, але не може гарантувати, що суд винесе обвинувальний вирок.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.

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