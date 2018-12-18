Керівником Інституту серця переобрано чинного директора Тодурова

Новим керівником Інституту серця став чинний директор Борис Тодуров. Його кандидатуру одноголосно підтримали 22 людини.

Вже завтра його команда готується до планової операції з пересадки механічного серця, заявив Тодуров.

"Я не очікував, що за мене проголосують. Я дуже вимогливий і суворий. Але підтримка колег мене радує, і попри перепони, ми продовжуємо нашу роботу. У мене дуже багато планів", - зазначив він, інформує Громадське.

Раніше повідомлялося, що директора Інституту серця на виборах приїхали підтримати невідомі молодики: Кличко заявив про "дестабілізацію" ситуації.

Нагадаємо, 14 грудня праворадикальна організація С14 заявила, що чотирьох її членів нібито затримали в Інститутці серця у Києві. У закладі ж заявили, що праворадикали увірвалися всередину незаконно, і викликали через це поліцію. Правоохоронці затримали праворадикалів.

С14 звинуватила директора Інституту Бориса Тодурова в тому, що він проводив для медиків тренінги "як протидіяти активістам, як у ситуації з Крисіним". Праворадикали заявили, що Інститут серця переховував Крисіна від суду на початку 2018 року і нині "розглядає його як жертву".

Нагадаємо, що в лютому 2018 року засудженого за вбивство журналіста Веремія у 2014-му Юрія Крисіна знайшли у дитячому відділенні Інституту серця. Праворадикали звинуватили Інститут в переховуванні Крисіна від суду. Тоді на знак протесту Крисіну до лікарні принесли зів'ялі квіти, надувну кульку, мандарини й щурячу отруту.Також його облили зеленкою. Тоді директор Інституту серця Борис Тодуров пояснив, що Юрія Крисіна було направлено до дитячого відділення Інституту серця, через брак місця у дорослому.

Крисін також є обвинуваченим у справі катування та викрадення майданівців.