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Керівником Інституту серця переобрано чинного директора Тодурова

Новим керівником Інституту серця став чинний директор Борис Тодуров
Новим керівником Інституту серця став чинний директор Борис Тодуров. Його кандидатуру одноголосно підтримали 22 людини.
Керівником Інституту серця переобрано чинного директора Тодурова Борис Тодуров Фото: gazeta.zn.ua

Вже завтра його команда готується до планової операції з пересадки механічного серця, заявив Тодуров.

"Я не очікував, що за мене проголосують. Я дуже вимогливий і суворий. Але підтримка колег мене радує, і попри перепони, ми продовжуємо нашу роботу. У мене дуже багато планів", - зазначив він, інформує Громадське.

Раніше повідомлялося, що директора Інституту серця на виборах приїхали підтримати невідомі молодики: Кличко заявив про "дестабілізацію" ситуації.

Нагадаємо, 14 грудня праворадикальна організація С14 заявила, що чотирьох її членів нібито затримали в Інститутці серця у Києві. У закладі ж заявили, що праворадикали увірвалися всередину незаконно, і викликали через це поліцію. Правоохоронці затримали праворадикалів.

С14 звинуватила директора Інституту Бориса Тодурова в тому, що він проводив для медиків тренінги "як протидіяти активістам, як у ситуації з Крисіним". Праворадикали заявили, що Інститут серця переховував Крисіна від суду на початку 2018 року і нині "розглядає його як жертву".

Нагадаємо, що в лютому 2018 року засудженого за вбивство журналіста Веремія у 2014-му Юрія Крисіна знайшли у дитячому відділенні Інституту серця. Праворадикали звинуватили Інститут в переховуванні Крисіна від суду. Тоді на знак протесту Крисіну до лікарні принесли зів'ялі квіти, надувну кульку, мандарини й щурячу отруту.Також його облили зеленкою. Тоді директор Інституту серця Борис Тодуров пояснив, що Юрія Крисіна було направлено до дитячого відділення Інституту серця, через брак місця у дорослому.

Крисін також є обвинуваченим у справі катування та викрадення майданівців.

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18 12 2018 17:35
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