Керівнику івано-франківської Служби автодоріг повідомили про підозру в розтраті 105 млн грн
Чиновника підозрюють за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу - розкрадання, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
У судових матеріалах йдеться, що головним фігурантом цього кримінального провадження є перший заступник начальника САД в Івано-Франківській області. Цю посаду зараз займає Любомир Семанів.
У 2016 році він підписав від імені САД договір з ТОВ "ПБС" на поточний середній ремонт дороги Н-10 на ділянці км 103 + 900 - км 206 + 402. Вартість контракту склала 717,7 млн гривень, але роботи обійшлися підряднику в 585,4 млн гривень.
Згідно з висновком експертів КНДІСЕ, вартість будівельних матеріалів в протоколі узгодження цін на матеріальних ресурсів була завищена на 105,2 млн гривень.
Нагадаємо, що у вересні пройшли обшуки в ТОВ "ПБС", яке пов'язане з бізнес-партнером Ігоря Коломойського і можливим кандидатом в президенти Олександром Шевченком.
Слідчих цікавили документи про фінансово-господарські відносини між ТОВ "ПБС" і САД в Івано-Франківській області за період з 1 січня 2016 року по 31 березня 2018 року.
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