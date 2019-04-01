Керівнику івано-франківської Служби автодоріг повідомили про підозру в розтраті 105 млн грн

Чиновника звинувачують в узгодженні ремонту за завищеною вартістю в інтересах ПБС

Правоохоронні органи повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Чиновнику інкримінують заподіяння збитків держбюджету на суму 105 млн гривень під час ремонту дороги Н-10 "Стрий - Мамалига".

Чиновника підозрюють за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу - розкрадання, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

У судових матеріалах йдеться, що головним фігурантом цього кримінального провадження є перший заступник начальника САД в Івано-Франківській області. Цю посаду зараз займає Любомир Семанів.

У 2016 році він підписав від імені САД договір з ТОВ "ПБС" на поточний середній ремонт дороги Н-10 на ділянці км 103 + 900 - км 206 + 402. Вартість контракту склала 717,7 млн гривень, але роботи обійшлися підряднику в 585,4 млн гривень.

Згідно з висновком експертів КНДІСЕ, вартість будівельних матеріалів в протоколі узгодження цін на матеріальних ресурсів була завищена на 105,2 млн гривень.

Нагадаємо, що у вересні пройшли обшуки в ТОВ "ПБС", яке пов'язане з бізнес-партнером Ігоря Коломойського і можливим кандидатом в президенти Олександром Шевченком.

Слідчих цікавили документи про фінансово-господарські відносини між ТОВ "ПБС" і САД в Івано-Франківській області за період з 1 січня 2016 року по 31 березня 2018 року.