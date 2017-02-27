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Керівнику "Офіцерського корпусу" Рубану скасували дозвіл на перетин лінії розмежування

Раніше співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка"
Служба безпеки України скасувала дозвіл керівнику центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на перетин лінії розмежування.
Керівнику "Офіцерського корпусу" Рубану скасували дозвіл на перетин лінії розмежування Володимир Рубан. Фото: Евгеній Лаптєв/РИА Новости

"СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення громадянину Рубану В. В.", - написала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.

Раніше в СБУ заявляли, що Рубан не має повноважень для проведення переговорів про звільнення полонених.

Сьогодні співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.

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27 02 2017 16:53
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