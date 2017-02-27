CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України скасувала дозвіл керівнику центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на перетин лінії розмежування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівнику "Офіцерського корпусу" Рубану скасували дозвіл на перетин лінії розмежування
Раніше співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка"
Володимир Рубан. Фото: Евгеній Лаптєв/РИА Новости
"СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення громадянину Рубану В. В.", - написала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.
Раніше в СБУ заявляли, що Рубан не має повноважень для проведення переговорів про звільнення полонених.
Сьогодні співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 02 2017 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків