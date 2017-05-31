Керівнику розробників ПЗ для е-декларацій призначили заставу у майже 1 млн грн

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави Юрію Новикову - екс-власнику компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для системи електронного декларування.

"Суд ухвалив клопотання сторони обвинувачення відносно обрання запобіжного захисту у вигляді застави Новикову задовольнити і зобов'язати Новикова сплатити заставу у розмірі 934 400 грн", - сказав суддя Бобровник, інформує повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що застава має бути сплачена Новиковим впродовж 5 днів. Також суд зобов'язав обвинуваченого прибувати до слідчого чи прокурора за першою вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання тощо.

Захист Новикова, зокрема Сергій Загородній, повідомив, що рішення про оскарження цієї ухвали прийматиметься ним та Новіковим після ознайомлення з її повним текстом.

Нагадаємо, що 30 травня Нацполіція та Державна фіскальна служба провели обшуки в офісі компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування.