Керівники "Хрещатика" завдали банку збитків на 2,5 млрд грн

В період з травня по листопад 2017 року проводився аналіз неплатоспроможності (forensic) банку "Хрещатик"

Дії керівництва, наглядової ради та власників неплатоспроможного банку "Хрещатик" призвели до 2,5 млрд гривень збитку фінансової установи

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підсумками аналізу неплатоспроможності банку.

Повідомляється, що в період з травня по листопад 2017 року проводився аналіз неплатоспроможності (forensic) банку "Хрещатик", який ініціював департамент розслідування протиправних дій фонду.

Згідно з його результатами, починаючи з 2013 року дії керівництва, спостережної ради та власників не були спрямовані на отримання прибутку та підвищення фінансової стійкості банку. Зокрема, в цей період банк не дотримувався принципу забезпеченості кредитування, видаючи значну частку незабезпечених кредитів.

Крім того, банк купував цінні папери у вигляді облігацій емітентів - потенційно пов'язаних осіб, які на сьогоднішній день залишаються непогашеними. Дані операції призвели до збитку у розмірі 1,286 млрд гривень. Ліквідність банку постійно погіршувалася з 2014 року, а керівництво продовжувало політику зниження високоліквідних активів.

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ "КБ "Хрещатик" виявлено проведення сумнівних операцій та дій (бездіяльності) керівництва банку, наглядової ради та його власників, які призвели до збитків банку на суму понад 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що Національний банк України 2 червня 2016 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення відкликати банківську ліцензію у ПАТ КБ "Хрещатик" та ліквідувати його.

5 квітня Національний банк України прийняв рішення про зарахування банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.

31 травня головний офіс банку "Хрещатик", розташований по вул. Хрещатик, 8а, обшукували співробітники правоохоронних органів.

5 квітня 2016 року до київського банку "Хрещатик" увійшла тимчасова адміністрація. В банку обслуговувалися столичні комунальні підприємства, багато з яких в кінці березня перейшли до інших банків.

Разом з тим, напередодні банкрутства банк не входив до так званого чорного списку НБУ, в якому перебувають установи з максимальними шансами на виведення з ринку.