Керівники "Нафтогазу" отримають ще одну премію за виграш суду у "Газпрому", - ЗМІ
Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - $4,56 млрд). Про це "Економічній правдій" повідомило джерело в "Нафтогазі".
Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі $45,6 млн. Наразі з цієї суми сплачено менше половини ($20 млн).
Решта 25,6 млн доларів будуть виплачені тільки після фактичного виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність виплати "Нафтогазу" $2,56 млрд. На сьогоднішній день російська компанія відмовляється виконувати це рішення, і заявила про намір розірвати договірні відносини з "Нафтогазом".
Восени минулого року правління "Нафтогазу" отримало премії за виграш першої частини судового спору з "Газпромом".
Тоді список премійованих складався з 8 осіб. Серед них - Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.
Загальна сума коштів, зекономлена "Нафтогазом" державі завдяки перемозі в суді Швеції становить близько 50 млрд доларів.
Виплата премій і бонусів є загальносвітовою практикою.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" протягом 2017 року виплатив 204,068 млн грн своєму керівництву і наглядовій раді.
Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.
Раніше, Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.
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