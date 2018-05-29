Керівники "Нафтогазу" отримають ще одну премію за виграш суду у "Газпрому", - ЗМІ

Відповідне рішення, нібито, прийнято за виграш другої частини судового протистояння - так званого "транзитного" контракту

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - $4,56 млрд). Про це "Економічній правдій" повідомило джерело в "Нафтогазі".

Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі $45,6 млн. Наразі з цієї суми сплачено менше половини ($20 млн).

Решта 25,6 млн доларів будуть виплачені тільки після фактичного виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність виплати "Нафтогазу" $2,56 млрд. На сьогоднішній день російська компанія відмовляється виконувати це рішення, і заявила про намір розірвати договірні відносини з "Нафтогазом".

Восени минулого року правління "Нафтогазу" отримало премії за виграш першої частини судового спору з "Газпромом".

Тоді список премійованих складався з 8 осіб. Серед них - Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.

Загальна сума коштів, зекономлена "Нафтогазом" державі завдяки перемозі в суді Швеції становить близько 50 млрд доларів.

Виплата премій і бонусів є загальносвітовою практикою.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" протягом 2017 року виплатив 204,068 млн грн своєму керівництву і наглядовій раді.

Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.

Раніше, Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.