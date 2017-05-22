Керівники НАЗК повинні взятися за руки і піти у відставку, - міністр юстиції

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку.

"Ті люди, які очолюють НАЗК, зараз несуть персональну відповідальність за те, що ми не маємо повноцінної системи перевірок (декларацій – ред.). Так бути не може", – зазначає міністр, повідомляє "Укрінформ".

"Я є співавтор законопроекту про запобігання корупції, і ми не це закладали спільно з колегами і з громадянського суспільства, і з парламенту в дух і букву цього закону. Ці випадкові люди, керівники НАЗК, на жаль, не мають волі навіть подати у відставку, тому доводиться через зміни до закону такі помилки виправляти", – сказав Петренко.

Він також зазначив, що наразі розглядається можливість проведення службової перевірки щодо роботи керівництва НАЗК.

"Корчак звернулася до Кабміну, щоб було проведено службове розслідування проти Радецького і Рябошапки, Радецький і Рябошапка звернулися до Кабміну, щоб було проведене службове розслідування щодо Корчак... Я їм всім рекомендую взятися за руки, написати заяву і піти вже, не мучитися самими, і не мучити такий важливий орган, як НАЗК", – вважає Петренко.

"Зараз також розглядається питання можливого призначення службового розслідування, тому що якщо самі керівники вимагають, щоб проти них провели службове розслідування, напевно ми підемо їм назустріч", – додав міністр юстиції.