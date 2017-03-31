Керівники російської армії в Криму не хочуть брати на роботу колишніх військовослужбовців України

Звільненим військовим знайти роботу на території Криму практично не можливо

Командування російської армії в Криму примушує колишніх українських військовослужбовців до звільнення з військової служби.

Цьогоріч командування збройних сил Росії проведе переатестацію всього особового складу військових частин, дислокованих на анексованій території Криму.

Відтак, опісля переатестації на посади призначатимуться винятково військовослужбовці, які пройшли додаткову підготовку на курсах у військових навчальних закладах ЗС РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Більшість колишніх українських військовослужбовців до перепідготовки не допускались, внаслідок чого не зможуть перебувати на займаних посадах, і тому підлягають переміщенню на нижчі посади, або звільненню", – наголосили в розвідці.

Спецслужбовці додали, що звільненим військовим знайти роботу на території Криму практично не можливо у зв’язку з відсутністю робочих місць.

"Водночас російські бізнесові структури в Криму, як правило, відмовляють у працевлаштуванні колишнім військовослужбовцям ЗС України, приховано або відкрито називаючи їх "зрадниками", – резюмували в розвідці.

Нагадаємо, що на полігоні Опук в Криму 20 березня стартували командно-штабні навчання ВДВ, у маневрах також беруть участь кораблі Чорноморського флоту і сили ВКС.