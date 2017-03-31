Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Керівники російської армії в Криму не хочуть брати на роботу колишніх військовослужбовців України

Звільненим військовим знайти роботу на території Криму практично не можливо
Командування російської армії в Криму примушує колишніх українських військовослужбовців до звільнення з військової служби.
Керівники російської армії в Криму не хочуть брати на роботу колишніх військовослужбовців України Фото: uapress.info

Цьогоріч командування збройних сил Росії проведе переатестацію всього особового складу військових частин, дислокованих на анексованій території Криму.

Відтак, опісля переатестації на посади призначатимуться винятково військовослужбовці, які пройшли додаткову підготовку на курсах у військових навчальних закладах ЗС РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Більшість колишніх українських військовослужбовців до перепідготовки не допускались, внаслідок чого не зможуть перебувати на займаних посадах, і тому підлягають переміщенню на нижчі посади, або звільненню", – наголосили в розвідці.

Спецслужбовці додали, що звільненим військовим знайти роботу на території Криму практично не можливо у зв’язку з відсутністю робочих місць.

"Водночас російські бізнесові структури в Криму, як правило, відмовляють у працевлаштуванні колишнім військовослужбовцям ЗС України, приховано або відкрито називаючи їх "зрадниками", – резюмували в розвідці.

Нагадаємо, що на полігоні Опук в Криму 20 березня стартували командно-штабні навчання ВДВ, у маневрах також беруть участь кораблі Чорноморського флоту і сили ВКС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2017 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.