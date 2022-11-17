Керівники розвідок США та росії обговорили "делікатні" питання

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс і начальник розвідки президента рф володимира путіна обговорили "делікатні" питання під час зустрічі цього тижня в Туреччині

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс і начальник розвідки президента рф володимира путіна обговорили "делікатні" питання під час зустрічі цього тижня в Туреччині, повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, пише Sky News.

Пан Бернс із США попередив Сергія Наришкіна, голову Служби зовнішньої розвідки СВР росії, про наслідки будь-якого використання ядерної зброї та про ризики для стратегічної стабільності.

Це був перший відомий персональний американсько-російський контакт на високому рівні після вторгнення росії в Україну у лютому.

"Контакт (між паном Бернсом і паном Наришкіним) був ініційований американською стороною, - сказав Рябков RTVI. Питання, які там обговорювали, були делікатного характеру".

"Діалог йде, але він не носить системного характеру", - додав він. Проте ми не стоїмо з капелюхом у руках: американці потребують діалогу з нами так само, як і ми з ними".

Рябков сказав, що більше контактів з Америкою відбудеться пізніше цього місяця, коли двостороння консультативна комісія щодо Нового договору про озброєння START збереться з 29 листопада по 6 грудня в Каїрі.