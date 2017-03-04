Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Керівництво аеропорту "Бориспіль" упіймали на розкраданні майже 30 млн грн

Посадовці аеропорту уклали з комерційною структурою контракт вартістю понад дев’яносто мільйонів гривень на будівництво насосно-фільтраційної станції паливно-мастильних матеріалів
Співробітники Служби безпеки України спільно з Бориспільською місцевою прокуратурою викрили розкрадання майже 30 мільйонів гривень менеджментом державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Керівництво аеропорту "Бориспіль" упіймали на розкраданні майже 30 млн грн Фото: ukraine2012.gov.ua

Посадовці аеропорту уклали з комерційною структурою контракт вартістю понад дев’яносто мільйонів гривень на будівництво насосно-фільтраційної станції паливно-мастильних матеріалів. Станція відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, а її будівництво затверджено планом розвитку аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що менеджмент держпідприємства наприкінці 2015 року перерахував бізнесменам більше ніж двадцять вісім мільйонів гривень авансового платежу. Співробітники спецслужби задокументували, що будівництво об'єкту й досі не розпочато. Державні кошти через низку фіктивних фірм виведені організаторами оборудки у "тінь".

Під час обшуків в офісних приміщеннях аеропорту та комерційних структур оперативники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, комп'ютери з встановленими системами "Клієнт-Банк" і вилучили фінансову та бухгалтерську документацію, яка свідчить про незаконне привласнення грошей аеропорту "Бориспіль". Накладено арешт на рахунки комерційних підприємств, що були задіяні у проведенні фінансової оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2017 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.