Керівництво ГПУ перешкоджає розслідуванню злочинів проти Майдану, - Горбатюк
Про це начальник Департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив в ефірі "112 Україна".
"Матіос, напевно, хотів би, щоб в розслідуванні злочинів проти Євромайдану був провал. Але це не так. Результати є і досить вагомі, робота триває. І далі вони будуть, результати щодо притягнення винних до відповідальності. У той же час слідство постійно стикається з перешкодами в розслідуванні цих справ", - заявив Горбатюк.
Він уточнив, що перешкоджає розслідуванню керівництво Генеральної прокуратури, зокрема і Матіос.
"У зв'язку з цим я неодноразово генпрокурору надавав письмові скарги, в тому числі з приводу того в чому саме полягають ці порушення, але, на жаль, реагування немає", - сказав Горбатюк.
Він додав, що рапортів про дії Матіоса вже написано близько двох десятків, реагування на них немає. На думку начальника департаменту ГПУ, Анатолій Матіос своєю критикою на адресу Горбатюка намагається прикрити відсутність результатів у розслідуванні резонансних злочинів у військовій сфері.
Також, коментуючи критику Матіоса про результати по "справах євромайдану", Горбатюк сказав: "Фактично Матіос звинуватив генпрокурора у брехні. Тому що в середу генпрокурор у Верховній Раді повідомляє, що в розслідуванні справ Майдану є досить вагомі результати, а вже в суботу Матіос заявляє, що, виявляється, провал. Думаю, Матіос каже неправду".
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