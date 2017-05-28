Керівництво ГПУ перешкоджає слідству у "справах Майдану", – Горбатюк

Говорячи про перешкоджання роботі, Горбатюк згадав про розслідування економічних справ

Слідство у "справах Майдану" повсякчас стикається з перешкодами в розслідуванні, зокрема від керівництва Генпрокуратури.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Слідство повсякчас стикається з перешкодами у розслідуванні цих справ, ці перешкоди надходять у тому числі і від керівництва Генпрокуратури, зокрема і від Матіоса (головний військовий прокурор України Анатолій Матіос). З цього приводу я неодноразово надавав Генпрокурору письмові скарги з приводу того, у чому полягають ці порушення. Але на жаль, реагування немає", – заявив Горбатюк.

Говорячи про перешкоджання роботі, Горбатюк згадав про розслідування економічних справ.

"Була нарада, на якій жодного обговорення розслідування економічних справ не відбувалося, було складено протокол, після чого цей протокол потрапляє до Матіоса, в нього вносяться завідомо неправдиві дані про те, що слідство неефективне, і справи забираються", – розповів Горбатюк.

"Ще один випадок – розслідування вбивств 19 лютого у Хмельницькому. Впродовж 2,5 років військова прокуратура це розслідувала, оскільки підозрювалися працівники СБУ, врешті-решт дійшли висновку, що "майданівці" самі себе перестріляли", – зазначив він.

"Наш департамент був змушений забрати собі це провадження і фактично починати розслідування "з нуля", – заявив Горбатюк.

Він також зазначив, що наразі про підозру у "справах Майдану" повідомлено понад 350 особам, обвинувальні акти щодо понад 230 осіб спрямовано до суду, і вже є понад 35 вироків.