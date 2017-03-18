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Керівництво Івано-Франківської митниці спіймали на хабарі

Затримані раніше фігурували в справі про хабарництво на Львівській митниці
Керівництво Івано-Франківської митниці, яке також фігурувало в справі про хабарництво на Львівській митниці, попалося на великому хабарі.
Керівництво Івано-Франківської митниці спіймали на хабарі Фото:facebook.com/arsen.avakov.

"Злочинна група у складі в.о. начальника обласної митниці, двох його заступників, а також начальника митного поста намагалася дати хабар оперативникам управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції і прокурору військової прокуратури", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, затримані раніше працювали на Львівській митниці, але після затримання 19 січня одного з її керівників, вони були переведені на аналогічні посади Прикарпатської митниці, де організували незаконну схему зборів "знизу-вгору".

Міністр підкреслив, що у правоохоронців є задокументовані факти хабарництва.

"Коли викриті посадові особи зрозуміли, що їм не вдасться уникнути відповідальності, вирішили домовитися з правоохоронцями. Ціна питання, на їхню думку, становить понад 1 млн гривень", - уточнив Аваков.

"Вночі 17 березня, під час ділової зустрічі" митників-комерсантів затримали оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції спільно зі слідчими військової прокуратури Західного регіону", - зазначив глава МВС. Він також додав, що у цій справі тривають обшуки.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.

 
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18 03 2017 11:38
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