Керівництво Івано-Франківської митниці спіймали на хабарі

Затримані раніше фігурували в справі про хабарництво на Львівській митниці

Керівництво Івано-Франківської митниці, яке також фігурувало в справі про хабарництво на Львівській митниці, попалося на великому хабарі.

"Злочинна група у складі в.о. начальника обласної митниці, двох його заступників, а також начальника митного поста намагалася дати хабар оперативникам управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції і прокурору військової прокуратури", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, затримані раніше працювали на Львівській митниці, але після затримання 19 січня одного з її керівників, вони були переведені на аналогічні посади Прикарпатської митниці, де організували незаконну схему зборів "знизу-вгору".

Міністр підкреслив, що у правоохоронців є задокументовані факти хабарництва.

"Коли викриті посадові особи зрозуміли, що їм не вдасться уникнути відповідальності, вирішили домовитися з правоохоронцями. Ціна питання, на їхню думку, становить понад 1 млн гривень", - уточнив Аваков.

"Вночі 17 березня, під час ділової зустрічі" митників-комерсантів затримали оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції спільно зі слідчими військової прокуратури Західного регіону", - зазначив глава МВС. Він також додав, що у цій справі тривають обшуки.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.