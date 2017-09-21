Керівництво КНДР прирівняло слова Трампа до "гавкання собаки"

Глава Міністерства закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив "повністю знищити" КНДР.

"Якщо він вважав, що він може налякати нас гавканням собаки, то це є собачим сном", - заявив міністр.

Інформаційне агентство Yonhap зазначає, що в корейській мові словосполучення собачий сон означає абсурд і безглуздя.

Нагадаємо, 11 вересня Радбез ООН одноголосно схвалила нові санкції проти КНДР. Нові обмеження передбачають заборону на закупівлю північнокорейського текстилю та на постачання в країну газових конденсатів, також СБ ввів обмеження на експорт в КНДР нафти і продуктів її переробки. Нові санкції стали відповіддю на шосте ядерне випробування в КНДР, що відбулося 3 вересня.

КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Також влада КНДР відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.