Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Керівництво КПІ звернулося до поліції через студентку, яка заявляла про домагання з боку правоохоронця

Дівчина перестала відвідувати заняття
Представники Київського політехнічного інституту, де вчиться студентка Наталя Борейко, яка раніше заявляла про домагання від працівника поліції, звернулися до Солом'янського управління поліції Києва через те, що дівчина не відвідує заняття.
Керівництво КПІ звернулося до поліції через студентку, яка заявляла про домагання з боку правоохоронця Фото: соцмережі

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікаці Нацполіції Яна Неруш у коментарі "Громадському радіо".

"Більше ніхто з її рідних чи близьких не писав заяви про її зникнення, тому зараз правоохоронці проводять перевірку щодо її місця перебування", – пвідомила Неруш.

У поліції додали, що поки невідомо, упродовж якого саме часу студентка не відвідувала навчання.

Нагадаємо,  7 листопада, у Facebook з'явилася публікація, в якій студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка в домаганнях.  За словами дівчини, невідомий у додатку для знайомств під виглядом Олександра вимагав інтиму, ображав і погрожував фізичною розправою за відмову. Згодом на сторінці Наталі з'явилася заява про те, що вона змушена переховуватись. Також були опубліковані знімки заяви до прокуратури Києва з приводу домагань.

Того ж дня прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом скарги студентки про погрози і переслідування.

Згодом допис зі сторінки дівчини видалили. Студентка перепросила за закиди в бік правоохоронця та зазначила, що до інциденту можуть бути причетні хакери з Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2018 20:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.