Керівництво КПІ звернулося до поліції через студентку, яка заявляла про домагання з боку правоохоронця

Представники Київського політехнічного інституту, де вчиться студентка Наталя Борейко, яка раніше заявляла про домагання від працівника поліції, звернулися до Солом'янського управління поліції Києва через те, що дівчина не відвідує заняття.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікаці Нацполіції Яна Неруш у коментарі "Громадському радіо".

"Більше ніхто з її рідних чи близьких не писав заяви про її зникнення, тому зараз правоохоронці проводять перевірку щодо її місця перебування", – пвідомила Неруш.

У поліції додали, що поки невідомо, упродовж якого саме часу студентка не відвідувала навчання.

Нагадаємо, 7 листопада, у Facebook з'явилася публікація, в якій студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка в домаганнях. За словами дівчини, невідомий у додатку для знайомств під виглядом Олександра вимагав інтиму, ображав і погрожував фізичною розправою за відмову. Згодом на сторінці Наталі з'явилася заява про те, що вона змушена переховуватись. Також були опубліковані знімки заяви до прокуратури Києва з приводу домагань.

Того ж дня прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом скарги студентки про погрози і переслідування.

Згодом допис зі сторінки дівчини видалили. Студентка перепросила за закиди в бік правоохоронця та зазначила, що до інциденту можуть бути причетні хакери з Росії.