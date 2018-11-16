Керівництво КПІ звернулося до поліції через студентку, яка заявляла про домагання з боку правоохоронця
Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікаці Нацполіції Яна Неруш у коментарі "Громадському радіо".
"Більше ніхто з її рідних чи близьких не писав заяви про її зникнення, тому зараз правоохоронці проводять перевірку щодо її місця перебування", – пвідомила Неруш.
У поліції додали, що поки невідомо, упродовж якого саме часу студентка не відвідувала навчання.
Нагадаємо, 7 листопада, у Facebook з'явилася публікація, в якій студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка в домаганнях. За словами дівчини, невідомий у додатку для знайомств під виглядом Олександра вимагав інтиму, ображав і погрожував фізичною розправою за відмову. Згодом на сторінці Наталі з'явилася заява про те, що вона змушена переховуватись. Також були опубліковані знімки заяви до прокуратури Києва з приводу домагань.
Того ж дня прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом скарги студентки про погрози і переслідування.
Згодом допис зі сторінки дівчини видалили. Студентка перепросила за закиди в бік правоохоронця та зазначила, що до інциденту можуть бути причетні хакери з Росії.
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