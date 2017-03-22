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Чиновників "Київавтодору" спіймали на розкраданні сотень мільйонів, - ФОТО

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" на розкраданні сотень мільйонів гривень.
Чиновників "Київавтодору" спіймали на розкраданні сотень мільйонів, - ФОТО Фото:ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій", - повідомляє сайт СБУ.

Оперативники задокументували, що керівники "Київавтодору" за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми та привласнювали.

Лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та привласнили майже 300 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Фото:ssu.gov.ua

Під час низки обшуків в офісах "Київавтодору", на підприємствах-підрядниках, фіктивних структурах та місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБУ вилучили документацію, яка підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже 4 мільйони необлікованих гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, у середу вранці в офісі комунальної корпорації "Київатодор" почався обшук.

Зазначимо, Державна аудиторська служба виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 мільйонів гривень.

 
 
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22 03 2017 15:30
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