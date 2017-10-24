Керівництво держпідприємства Київмашсервісу викрили на розкраданні понад 20 млн гривень
Починаючи з 2013 року, керівництво держпідприємства укладало договори відповідального зберігання та оренди зі спорідненою комерційною структурою без узгодження з органами управління.
"В результаті ділки фактично безкоштовно користувалися цілісним майновим комплексом підприємства і 3,2 гектарами землі. За попередніми висновками експертів, мінімальні збитки державі становлять 23 млн гривень", - повідомили у спецслужбі,
Крім того, згідно з наявною інформацією, використовуючи іншу протиправну схему, керівництво Київмашсервісу планувало створити штучну заборгованість перед афілійованою фірмою для передачі їй за борги частини нерухомості і землі держпідприємства.
"Під час обшуків в адміністративній будівлі і місцях проживання фігурантів справи оперативники СБ України вилучили документацію, яка доводить проведення нелегальної операції. Одному з керівників держпідприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - додали у СБУ.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.
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