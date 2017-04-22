Керівництво НАБУ знищує довіру до правосуддя, - "Народний фронт"

В "Народному фронті" наголошують, що ніколи не мовчали про упередженість в діях НАБУ та його сумнівні стосунки з суддями

"Народний фронт" оприлюднив заяву, у якій йдеться, що довіру до правосуддя знищує якраз керівництво Національного антикорупційного бюро - в ході незаконних процесуальних дій щодо Миколи Мартиненка.

"Ми доможемося, щоби ці публічні факти беззаконня отримали належну правову оцінку якнайшвидше", - повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"22 квітня Національне антикорупційне бюро виступило із нахабною заявою, в якій депутатам від "Народного фронту" закидається нібито "тиск на суддю" й "знищення довіри до правосуддя". Така неадекватна реакція, вочевидь, пояснюється нервозністю керівників НАБУ. Адже незаконне, політично вмотивоване затримання Мартиненка стало можливим завдяки підозрілим стосункам між Бюро й кількома конкретними суддями.

Є серйозні, аргументовані підстави вважати, що керівництво НАБУ (зокрема, Гізо Углава) здійснює негласний і протизаконний вплив на згаданих суддів — тримаючи їх "на гачку" призупинених кримінальних проваджень, оперативних справ та приватно-побутового "компромату". Водночас саме ці заангажовані судді підозрілим чином виявляються "автоматично обраними" для розгляду справ, у яких можна припускати особисті інтереси пана Углави та його колишнього патрона, телеведучого Михеїла Саакашвілі. Ось що насправді є "знищенням довіри до правосуддя". Саме про це йшлося в коментарях, які депутати від "Народного фронту" дали біля приміщення суду 21 квітня", - йдеться у повідомленні.

"Наголосимо: ми не мовчали про ці підозрілі процеси й раніше. "Народний фронт" давно й послідовно вважає керівництво НАБУ відповідальним за зрив приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) в 2016 році. І про ймовірно неправосудні дії "ручних" суддів у цьому контексті ми теж неодноразово заявляли. Зокрема — про грубі порушення процесуальних прав менеджменту ОПЗ. Тепер, коли переслідуванням піддається наш колега й впливовий політик Микола Мартиненко, ми тим більше не мовчатимемо.

Саме завдяки наполегливій роботі Арсенія Яценюка й "Народного фронту" в Україні розпочалася антикорупційна реформа. Саме завдяки нам створені й отримали безпрецедентне фінансування спеціалізовані антикорупційні органи. Ми відповідальні за те, щоб ці органи нарешті запрацювали, як НЕУПЕРЕДЖЕНА й НЕВИБІРКОВА правоохоронна система", - повідомляє прес-служба.

"Відтак "Народний фронт" докладе всіх зусиль для того, щоб факти й повідомлення про зловживання правосуддям з боку НАБУ якнайшвидше отримали об’єктивну правову оцінку.

По-перше, ми звертаємося до Генеральної прокуратури з проханням перевірити усі процесуальні та оперативні контакти Національного антикорупційного бюро з усіма суддями, в розгляді яких колись перебували будь-які питання діяльності НАБУ.

По-друге, подібні відносини обов’язково мають бути ретельно перевірені в ході внутрішнього й зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро в передбаченому законом порядку", - інформує "Народний Фронт".

Нагадаємо, що в НАБУ заявляють про тиск з боку нардепів від "Народного фронту" на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні екс-нардепа Миколи Мартиненка та заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи.