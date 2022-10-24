Керівництво Шотландії в черговий раз виявило бажання незалежності від Британії
Чиновниця розповіла про це на своїй сторінці у Twitter.
"Щодо політики, я запропонувала би одне негайне рішення, яке він має ухвалити, і одне, яке він безумовно не повинен робити. Він має призначити дострокові вибори. І він не повинен – не повинен розв'язувати черговий виток економії. Наші держслужби цього не витримають", – заявила вона.
Представниця уряду підкреслила, що для її держави Сунак "стане ще одним прем'єр-міністром, за якого ми не голосували і, безперечно, не голосували б, навіть якби була така можливість".
"Щоб уникнути збитків від урядів Вестмінстера, які не мають тут мандату, і взяти наше майбутнє у свої руки, Шотландії потрібна незалежність", – наголсила Стерджен.
У червні цього року перша міністерка висловлювала намір щодо проведення другого референдуму про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.
Нагадаємо, під час референдуму щодо незалежності Шотландії у 2014 році 55% шотландців висловилися проти виходу країни зі складу Сполученого Королівства.
Раніше повідомлялось, що Ріші Сунак стане новим прем'єром Британії.
Додати коментар
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- ВІДЕО Чорна канадська рись вперше потрапила на камеру
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян
- 10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі