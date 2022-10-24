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Керівництво Шотландії в черговий раз виявило бажання незалежності від Британії

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країні необхідно здобути незалежність і провести вибори. Це була її реакція на обрання Ріші Сунака новим головою уряду Великої Британії.
Керівництво Шотландії в черговий раз виявило бажання незалежності від Британії Фото: з вільних джерел

Чиновниця розповіла про це на своїй сторінці у Twitter.

"Щодо політики, я запропонувала би одне негайне рішення, яке він має ухвалити, і одне, яке він безумовно не повинен робити. Він має призначити дострокові вибори. І він не повинен – не повинен розв'язувати черговий виток економії. Наші держслужби цього не витримають", – заявила вона.

Представниця уряду підкреслила, що для її держави Сунак "стане ще одним прем'єр-міністром, за якого ми не голосували і, безперечно, не голосували б, навіть якби була така можливість".

"Щоб уникнути збитків від урядів Вестмінстера, які не мають тут мандату, і взяти наше майбутнє у свої руки, Шотландії потрібна незалежність", – наголсила Стерджен.

У червні цього року перша міністерка висловлювала намір щодо проведення другого референдуму про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, під час референдуму щодо незалежності Шотландії у 2014 році 55% шотландців висловилися проти виходу країни зі складу Сполученого Королівства.

Раніше повідомлялось, що Ріші Сунак стане новим прем'єром Британії.

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24 10 2022 19:06
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