Керівництво України очікує від наступниці Меркель підтримки реформ і стримання Росії
Президент Петро Порошенко у своєму Twitter привітав Крамп-Карренбауер з обранням на посаду, повідомляє "Європейська правда".
"Сподіваюся на вашу особисту підтримку України у проведенні реформ задля зближення ЄС, припинення російської агресії і відновлення територіальної цілісності моєї країни", - зазначив глава держави.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін відзначив чітку позицію Крамп-Карренбауер щодо дотримання норм міжнародного права.
"Щирі вітання Аннегрет Крамп-Карренбауер. Ще одна жінка у ХДС, яка займає чітку та міцну позицію у питаннях порушення міжнародного права", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що у лютому 2018 року Крамп-Карренбауер була обрана на посаду генерального секретаря ХДС. За вісім місяців перебування на посаді генерального секретаря їй вдалося не втрапити до жодного значного політичного скандалу та налагодити роботу партії попри значне падіння рейтингів. Очікується, що Крамп-Карренбауер продовжить політику Ангели Меркель.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель піде з поста голови партії "Християнсько-демократичний союз" після того, як очолювала її близько 20 років.
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