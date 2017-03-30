Керівництво Євробачення спростувало припущення про санкції через Самойлову
Таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.
Інгрід Дельтенре розкритикувала рішення України заборонити в’їзд російській учасниці Юлії Самойлової.
"Поведінка України є абсолютно неприйнятною. Я глибоко шкодую про те, що Євробачення використовують для політичних ігор. "Євробачення" має радувати й об'єднувати мільйони людей, а не налаштовувати їх один проти одного", – цитувало видання Делтенре.
Далі у матеріалі, непрямою мовою, без лапок стверджується – якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то ЄМС застосує щодо України санкції, тимчасово усуне від "Євробачення".
У Європейській мовній спілці наголосили, що не можуть відповідати за інші висновки журналістів видання, зокрема інформацію про те, що ЄМС розглядатиме санкції проти України – аж до усунення її від участі у конкурсі. Про це повідомляє DW.
"Ми напружено працюємо над тим, щоб всі 43 учасники "Євробачення" змогли виступити на конкурсі цього року", – повідомили у ЄМС.
У той же час, якщо "хтось з учасників порушить правила конкурсу", то після його проведення можуть "бути розглянуті певні заходи" щодо порушника, заявили в ЄМС.
Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".
В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.
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