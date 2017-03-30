Керівництво Євробачення спростувало припущення про санкції через Самойлову

У Європейській мовній спілці наголосили, що не можуть відповідати за інші висновки журналістів видання про санкції

Європейська мовна спілка прокоментувала матеріал швейцарського видання Blick, яке із посиланням на главу ЄМС Інгрід Делтенре повідомило про те, що Україну через заборону в'їзду співачці з Росії, можуть усунути від конкурсу.

Таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.

Інгрід Дельтенре розкритикувала рішення України заборонити в’їзд російській учасниці Юлії Самойлової.

"Поведінка України є абсолютно неприйнятною. Я глибоко шкодую про те, що Євробачення використовують для політичних ігор. "Євробачення" має радувати й об'єднувати мільйони людей, а не налаштовувати їх один проти одного", – цитувало видання Делтенре.

Далі у матеріалі, непрямою мовою, без лапок стверджується – якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то ЄМС застосує щодо України санкції, тимчасово усуне від "Євробачення".

У Європейській мовній спілці наголосили, що не можуть відповідати за інші висновки журналістів видання, зокрема інформацію про те, що ЄМС розглядатиме санкції проти України – аж до усунення її від участі у конкурсі. Про це повідомляє DW.

"Ми напружено працюємо над тим, щоб всі 43 учасники "Євробачення" змогли виступити на конкурсі цього року", – повідомили у ЄМС.

У той же час, якщо "хтось з учасників порушить правила конкурсу", то після його проведення можуть "бути розглянуті певні заходи" щодо порушника, заявили в ЄМС.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.