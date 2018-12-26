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Керівницю київського банку спіймали на мільйонному хабарі

Керівник фінансової установи організувала злочинну "схему" отримання коштів
Правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання хабара за реалізацію майна банку по заниженій вартості.
Керівницю київського банку спіймали на мільйонному хабарі київ банк хабар

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Зловмисницю викрили слідчі Управління розслідування корупційних злочинів під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України за оперативного супроводження СБУ", - йдеться у повідомленні.

У ході слідства поліцейські з’ясували, що керівник фінансової установи організувала злочинну "схему" отримання коштів. Ця схема діяла з листопада цього року. Так, було встановлено, що за реалізацію майна банку по заниженій вартості посадовець вимагала майже мільйон гривень.

Сьогодні, 26 грудня, поліцейські затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі п’яти тисяч доларів США.

Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави оголосив вирок стосовно начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області, який отримав неправомірну вигоду, - шість років позбавлення волі.

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26 12 2018 22:44
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