Кернес не з'явився на суд через візит Гройсмана в Харків
"Геннадій Адольфович заздалегідь повідомив суд про те, що не зможе з'явитися з поважних причин – він бере участь в заходах в рамках робочого візиту до Харкова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У зв'язку з цим суд переніс засідання на 15 травня", – сказав адвокат Кернеса Олександр Гунченко, пише "Інтерфакс-Україна".
Зазначимо, на попередньому засіданні, 6 березня, суд прийняв рішення про доставку свідків звинувачення в суд приводом, оскільки вони неодноразово не з'являлися на засідання. У справі необхідно допитати 17 свідків звинувачення.
25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. У той же день депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".
Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області заявив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.
2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.
26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.
2 квітня 2015 р ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.
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