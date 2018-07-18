Кернес прокоментував ситуацію з хлором в Харкові

КП "Харківводоканал" повинен отримати хлор в першочерговому порядку після того, як АТ "Дніпроазот" відновить роботу.

Про це заявив міський голова Харкова Геннадій Кернес під час Facebook-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нам обіцяють, що сьогодні стратегічне підприємство "Дніпроазот" має запуститися, і ми стоїмо там перші на отримання хлору. Ми дуже сильно переживаємо, але поки ми тримаємося", - сказав Кернес.

Разом з тим, він не відповів на питання, чи загрожує Харкову відключення або обмеження водопостачання через проблеми з хлором.

Говорячи про план дій міської влади на випадок, якщо "Дніпроазот" не запрацює найближчим часом, Кернес сказав у нього є тільки "один план Б".

"План Б" один – нам треба купити хлор. У нас є гроші, ми проплатили давно, директор комунального підприємства написав листи ще в червні до генерального прокурора Луценка, до прем'єр-міністра Гройсмана і глави нашої обладміністрації Світличної – поки нуль реакції", - сказав Кернес.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.