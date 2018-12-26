Кернес відмовився від президентської гонки й підтримає Порошенка
Про це Кернес сказав журналістам у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Вони ("Відродження", – Ред.) пропонували мені висуватися. Я таку пропозицію не прийняв, тому що я люблю місто й хочу бути поруч із харків'янами", - заявив Кернес.
Він додав, що готовий підтримати на виборах чинного президента Порошенка.
"За якого президента голосував би Кернес? Я можу сказати. За Порошенка. Чому? Тому що він докладав чимало зусиль, щоб у Харкові було фінансування метрополітену, щоб у Харкові було фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Світового банку, .. і до питань, пов'язаних із децентралізацією, поліпшенням міжбюджетних відносин", - пояснив він.
За словами Кернеса, харків'яни наразі не дають оцінку "добре" Порошенку і не ставляться до нього з такою повагою, як до інших політиків, тому потрібно спілкуватися з містянами і роз'яснювати зусилля президента.
Міськголова Харкова раніше не балотувався на виборах президента України.
Депутатську групу "Партія "Відродження" очолює нардеп Віктор Бондар, співголова - Віталій Хомутиннік.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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