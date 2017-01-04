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Кернес задекларував інвалідне сидіння вартістю понад 100 тис грн

На банківських рахунках Кернеса 7124084 гривні, 25122 долари
Харківський міський голова Геннадій Кернес подав декларацію за 2016 рік.
Кернес задекларував інвалідне сидіння вартістю понад 100 тис грн Геннадій Кернес і Михайло Добкін у суді Фото: vk.com/livekharkov

Кернес задекларував 38 млн грн готівкових коштів, інвалідне крісло-візок з електроприводом та 11 годинників.

Ці дані містяться у його щорічній декларації за 2016 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, повідомляє "Укрінформ".

Кернес вказав у декларації 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова, інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.

За минулий рік мер Харкова отримав 230641 гривню заробітної плати, 10830002 гривні дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Згідно з е-декларацією, харківський міський голова орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок.

На банківських рахунках Кернеса 7124084 гривні, 25122 долари. Готівкою мер Харкова зберігає 38938087 гривень.

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.

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