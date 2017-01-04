Кернес задекларував інвалідне сидіння вартістю понад 100 тис грн

Харківський міський голова Геннадій Кернес подав декларацію за 2016 рік.

Геннадій Кернес і Михайло Добкін у суді Фото: vk.com/livekharkov

Кернес задекларував 38 млн грн готівкових коштів, інвалідне крісло-візок з електроприводом та 11 годинників.

Ці дані містяться у його щорічній декларації за 2016 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, повідомляє "Укрінформ".

Кернес вказав у декларації 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова, інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.

За минулий рік мер Харкова отримав 230641 гривню заробітної плати, 10830002 гривні дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Згідно з е-декларацією, харківський міський голова орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок.

На банківських рахунках Кернеса 7124084 гривні, 25122 долари. Готівкою мер Харкова зберігає 38938087 гривень.

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.