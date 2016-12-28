Керрі розповів, чому США утрималися від голосування щодо ізраїльської резолюції в Радбезі ООН
Відповідаючи на критику на адресу США, які утрималися під час голосування в раді безпеки ООН щодо резолюції, що закликає Ізраїль до припинення будівництва поселень на Західному березі і в Східному Єрусалимі, Керрі заявив, що США діяли відповідно до своїх цінностей, інформує Голос Америки.
Характеризуючи позицію тих, хто критикує рішення США, Керрі підкреслив, що США - друг Ізраїлю.
"На жаль, дехто вважає, що дружба США означає прийняття будь-якої політики - незалежно від наших власних інтересів, наших принципів - навіть після того, як ми багато разів закликали до зміни тієї чи іншої політики. Друзі повинні говорити один одному сувору правду, і дружба вимагає взаємної поваги", - зазначив глава Держдепартаменту.
Керрі підкреслив, що його завдання - насамперед захищати Сполучені Штати Америки, "наші цінності і наші інтереси у світі".
"І, якби ми залишалися байдужими, усвідомлюючи, що тим самим ми допомагаємо закріпити небезпечні тенденції, небезпечні ескалацією конфлікту і нестабільністю в регіоні, де у нас є життєво важливі інтереси, то ми відкинули б відповідальність, яка лежить на нас", - додав він.
Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.
Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.
Напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.
Окрім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями.
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