Кевін Спейсі проходитиме лікування в одній клініці з Вайнштейном, - ЗМІ
Спейсі, за твердженням Daily Mail, прибув в клініку в кінці першого тижня листопада. Вайнштейн, як повідомляється, був також помічений в Фініксі, в передмісті якого знаходиться установа.
Клініка Meadows спеціалізується на лікуванні залежностей, в тому числі сексуальних. Як зазначає видання, раніше там проходили лікування інші знаменитості.
Представники Спейсі не відповіли на запит видання.
Наприкінці жовтня актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях на одній з вечірок у 1986 році, коли Реппу було 14. Спейсі приніс свої вибачення, проте заявив, що не пам'ятає обставин події, і зробив камінг-аут.
Незабаром після цього Netflix оголосив, що шостий сезон "Карткового будиночка" стане останнім, а потім сервіс разом з MRC призупинив зйомки, які почалися в жовтні 2017 року через скандал навколо Спейсі. Тоді ж стало відомо про плани сервісу випустити спін-офф "Карткового будиночка" про помічника Френка Андервуда Дазі Стемпере.
2 листопада від Спейсі відмовилося агентство, що представляло його інтереси в кіно останні 8 років, а також його рекламний агент.
3 листопада члени знімальної групи серіалу приєдналися до звинувачень на адресу Спейсі.
Також на Кевіна Спейсі написав заяву неназваний актор з Англії.
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