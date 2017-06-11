Кевін Спейсі проходитиме лікування в одній клініці з Вайнштейном, - ЗМІ

Спейсі, за твердженням Daily Mail, прибув в клініку в кінці першого тижня листопада

Голлівудський актор Кевін Спейсі після звинувачень в сексуальних домаганнях відправився в клініку в Арізоні, де зараз проходить лікування продюсер Харві Вайнштейн.

Спейсі, за твердженням Daily Mail, прибув в клініку в кінці першого тижня листопада. Вайнштейн, як повідомляється, був також помічений в Фініксі, в передмісті якого знаходиться установа.

Клініка Meadows спеціалізується на лікуванні залежностей, в тому числі сексуальних. Як зазначає видання, раніше там проходили лікування інші знаменитості.

Представники Спейсі не відповіли на запит видання.

Наприкінці жовтня актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях на одній з вечірок у 1986 році, коли Реппу було 14. Спейсі приніс свої вибачення, проте заявив, що не пам'ятає обставин події, і зробив камінг-аут.

Незабаром після цього Netflix оголосив, що шостий сезон "Карткового будиночка" стане останнім, а потім сервіс разом з MRC призупинив зйомки, які почалися в жовтні 2017 року через скандал навколо Спейсі. Тоді ж стало відомо про плани сервісу випустити спін-офф "Карткового будиночка" про помічника Френка Андервуда Дазі Стемпере.

2 листопада від Спейсі відмовилося агентство, що представляло його інтереси в кіно останні 8 років, а також його рекламний агент.

3 листопада члени знімальної групи серіалу приєдналися до звинувачень на адресу Спейсі.

Також на Кевіна Спейсі написав заяву неназваний актор з Англії.