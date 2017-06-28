Кібератака на корпоративні мережі та мережі органів влади зупинена, - Кабмін

Зараз проводиться робота з відновлення втрачених даних

Масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася вчора, 27 червня, зупинена.

Ситуація переуває під контролем фахівців з кібербезпеки, повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Зазначено, що зараз проводиться робота з відновлення втрачених даних.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується. Вірус-вимагач вражає комп'ютерні мережі, пропонуючи сплатити еквівалент $300 в Bitcoin. Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в цей час вивчається.

Департамент кіберполіції стверджує, що вірусна атака на українські компанії сталася через програму M.E.Doc, яка використовується для електронного документообігу.