Кібератаки можуть спричинити ядерну війну, - The Times
"Кібернетично уразливі місця в структурах ядерних озброєнь становлять цілу низку небезпек і ризиків. В кращому випадку цифрова незахищеність систем ядерних озброєнь може підірвати віру і впевненість у військовому потенціалі і інфраструктурі ядерної зброї", - повідомляє The Times з посиланням на звіт аналітичного центру Chatham House.
За гіршим сценарієм, на думку експертів Chatham House, кібератака може призвести до умисної дезінформації і випадкового застосування ядерної зброї. В період кризи втрата довіри до можливостей ядерної зброї може вплинути на процес ухвалення рішень і підірвати впевненість у ядерному стримуванні.
Експерти зауважують, що ядерні сили країни будували ще до того, як з'явився інтеренет і сучасні передові технології. Тож не рідко питання кіберзахисту цифрових систем в структурі ядерних арсеналів не отримує потрібної уваги.
Нагадаємо, що в листопаді 2017 року в Естонії відбулися масштабні кібернавчання НАТО Cyber Coalition. Навчання включали понад 700 учасників з 25 держав-членів, а також країн-партнерів, ЄС, представників промисловості та академічних кіл.
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