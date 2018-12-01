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Кібератаки можуть спричинити ядерну війну, - The Times

Експерти допускають, що вразливості у системах управління ядерними арсеналами можуть призвести до катастрофічних наслідків
Достатньо розумна кібератака проти Великої Британії чи будь-якої іншої ядерної країни може призвести до того, що помилково буде завданий ядерний удар.
Кібератаки можуть спричинити ядерну війну, - The Times Фото: gradremstroy.ru

"Кібернетично уразливі місця в структурах ядерних озброєнь становлять цілу низку небезпек і ризиків. В кращому випадку цифрова незахищеність систем ядерних озброєнь може підірвати віру і впевненість у військовому потенціалі і інфраструктурі ядерної зброї", - повідомляє The Times з посиланням на звіт аналітичного центру Chatham House.

За гіршим сценарієм, на думку експертів Chatham House, кібератака може призвести до умисної дезінформації і випадкового застосування ядерної зброї. В період кризи втрата довіри до можливостей ядерної зброї може вплинути на процес ухвалення рішень і підірвати впевненість у ядерному стримуванні.

Експерти зауважують, що ядерні сили країни будували ще до того, як з'явився інтеренет і сучасні передові технології. Тож не рідко питання кіберзахисту цифрових систем в структурі ядерних арсеналів не отримує потрібної уваги.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року в Естонії відбулися масштабні кібернавчання НАТО Cyber Coalition. Навчання включали понад 700 учасників з 25 держав-членів, а також країн-партнерів, ЄС, представників промисловості та академічних кіл.

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