Кіберполіція припинила другий етап кібератаки Petya, в компанії M.E.Doc пройшов обшук
Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на сторінці в Facebook.
"Пік атаки планувався на 16.00. Стартувала атака о 13.40. До 15.00 Кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.Є. Doc. Атака була зупинена. Сервера вилучено, разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російськой Федерації", - йдеться в повідомленні.
Аваков додав, що в компанії-розробниці програми M.E.Doc "Інтелект-сервіс" пройшли обшуки.
"Прийнято рішення про проведення обшуків і вилучення програмного та апаратного забезпечення компанії, за допомогою якого розповсюджувалось ШПЗ. Обшуки проведено представниками Департаменту кіберполіції, слідчими та за участю Служби безпеки України. Об’єктами огляду є робочі комп’ютери персоналу та серверне обладнання через яке поширювалося програмне забезпечення", - зазначив Аваков.
Він додав, що департамент кіберполіції настійно рекомендує всім користувачам змінити паролі і електронні цифрові підписи.
Зазначимо, що американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya, який нещодавно зашкодив роботі низки українських компаній, розробили в Агентстві національної безпеки США (АНБ), звідки його викрали хакери.
Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.
Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.
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