Кіберполіція спіймала хакера, який поширював вірус-стіллер
Оперативники встановили, що для унеможливлення ідентифікації молодик використовував орендовані віртуальні сервери, повідомляє прес-служба Нацполіції. Модифікований ним вірус був призначений для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та збору персональної і білінгової інформації (паролі, логіни, куки, данні по гаманцях криптовалют, файли з інформацією) на заражених персональних комп’ютерах.
На Запоріжжі, за місцем проживання зловмисника, поліцейські провели санкціонований обшук. Під час проведених слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення.
На даний час проводяться заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.
Триває досудове розслідування розпочате за ч.1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, фахівці української кіберполіції зафіксували випадки поширення шкідливого програмного забезпечення, яке зловмисники використовували через популярні поштові сервіси щодо користувачів MS Windows, в основному приватних нотаріусів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"