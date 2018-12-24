Кіберполіція спіймала хакера, який поширював вірус-стіллер

Модифікований ним вірус був призначений для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та збору персональної і білінгової інформації

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Полтавщини викрили хакера у поширенні шкідливого програмного забезпечення.

Оперативники встановили, що для унеможливлення ідентифікації молодик використовував орендовані віртуальні сервери, повідомляє прес-служба Нацполіції. Модифікований ним вірус був призначений для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та збору персональної і білінгової інформації (паролі, логіни, куки, данні по гаманцях криптовалют, файли з інформацією) на заражених персональних комп’ютерах.

На Запоріжжі, за місцем проживання зловмисника, поліцейські провели санкціонований обшук. Під час проведених слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

На даний час проводяться заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.

Триває досудове розслідування розпочате за ч.1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, фахівці української кіберполіції зафіксували випадки поширення шкідливого програмного забезпечення, яке зловмисники використовували через популярні поштові сервіси щодо користувачів MS Windows, в основному приватних нотаріусів.